Encamp treballa en un orri a Pessons del segle XV amb l'objectiu de crear una ruta per aquestes construccions

L'orri d'Encenrera, a Pessons, és una construcció centenària reconstruïda per última vegada el segle passat, tot i que diversos treballs arqueològics apunten que el seu origen es remunta al segle XV. La construcció té un important valor històric, motiu pel qual el Comú d'Encamp vol rehabilitar-la per donar-li un valor cultural turístic, i incloure-la dins un circuït per diferents orris de la parròquia, entre els quals el que ja està rehabilitat, l'Orri del Cubil. De moment, la corporació està realitzant intervencions arqueològiques a l'Encernrera per acabar de "sondejar" tota la construcció de l'orri i "determinar de quina època és la construcció", tal com ha explicat la cap del Departament d'Higiene, Medi ambient i Agricultura del Comú, Vanessa Carrascosa. Precisament aquest dimecres ha sortit publicada al BOPA una subvenció de 34.550 euros per part del Govern per dur a terme aquests treballs, que en la seva segona fase tenen un cost de 68.000 euros i que començaran a l'estiu. També ha rebut una subvenció l'església de Sant Serni de Canillo, pels treballs que s'han fet de restauració de dos frontals d'altar del segle XVIII.

L'Orri del Cubil, construcció del segle XVIII restaurada el 2012, va ser la primera pedra del projecte en el qual treballa el Comú d'Encamp, i que pretén crear un circuit per la parròquia, amb l'objectiu de posar en valor aquestes construccions. El Comú té la mirada posada en tres orris més, dos als Cortals i un a Encenrera, a Pessons. Sobre aquest darrer ja s'hi està treballant, i de fet les tasques arqueològiques més recents apunten que, sota la pedra actual (del segle XX), s'hi amaga una construcció del segle XV. La idea de tot plegat és, amb aquest circuit, poder mostrar "com evolucionen els orris des del segle XV fins al XIX", ha explicat la cap del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura del Comú, Vanessa Carrascosa.

Tornant a l'orri d'Encenrera, ja s'hi han realitzat dues intervencions arqueològiques, una per treballar a la cabana més gran, i una segona, agafant una superfície més àmplia, que es va fer al 2015, i que ja ha permès intuir que ens trobem davant una construcció del segle XV. Al juny i fins al setembre s'aplicarà una tercera fase, aquesta de dimensions més importants (té un cost total de 68.000 euros), per poder arribar a conclusions fermes sobre els primers estudis realizats. En aquest sentit, aquest dimecres el BOPA ha publicat l'adjudicació d'una subvenció per tirar endavant aquesta intervenció arqueològica, en el marc de les ajudes destinades al manteniment i millora del patrimoni cultural. La subvenció, de 34.550 euros, permet costejar el 50% dels treballs, ha explicat la cap del Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura.

Un cop finalitzin aquests treballs, el següent pas és "demanar al Govern la restauració de l'orri". "Fins que no tinguem els resultats no sabrem si podrem demanar la reconstrucció" ni si el Govern ho acceptarà. Una altra opció, si se'ls nega la petició seria posar-ho en valor tal com està, o fer una simulació sobre com era en el passat. La idea és poder iniciar aquesta reconstrucció, o el que proposi el Govern, durant el 2017 o el següent. També a partir de l'any vinent s'analitzarà si es poden intervenir els altres dos orris, als Cortals.

Restauració de Sant Serni de Canillo

Al mateix edicte del BOPA on s'informa de la subvenció per al Comú, també s'informa d'una concessió de subvenció per a Mossèn Ramon, de 5.000 euros, per a la restauració de dos frontals d'altar de l'església de Sant Serni de Canillo. Tal com ha explicat Mossèn Ramon, es tracta d'uns frontals del segle XVIII que estaven "molt malmesos". L'obra, de fet, ja ha finalitzat, i estarà assumida en un 80% pel Govern, i el 20% pel comú canillenc, ha explicat el mossèn.

Finalment, s'han adjudicat subvencions per a la rehabilitació de la casa Pobladó, a Pal (4.500 euros), per a la senyalització informativa i interpretativa a la Vall del Matriu-Perafita-Claror (12.300 euros), i per a la zona arqueològica de la Roureda de la Margineda (4.900 euros).