Encamp posa a la venda les entrades de 'La Bella Dorment', amb música de Manu Guix

El Comú d'Encamp proposa per al 10 de desembre el musical 'La Bella Dorment', amb música i arranjament de Manu Guix i produïda per la companyia Dreams Teatre. Les entrades per assisitir a aquest espectacle ja es troben a la venda a un preu de 3 euros per als infants i joves de 3 a 16 anys i de 5 euros per als majors de 17.

El Departament de Cultura del Comú d'Encamp ha programat per al 10 de desembre el musical ʻLa Bella Dormentʼ. Es tracta d'una adaptació en català del conte de Charles Perrault, amb música i arranjaments de Manu Guix i produïda per la companyia Dreams Teatre.

Lʼobra, tot i que respecta els trets més importants del conte, ofereix personatges i situacions noves, cançons originals i una posada en escena molt visual i plena dʼhumor. A més, durant lʼespectacle, els personatges busquen moments de complicitat amb el públic i fan entrar en la història a petits i grans.

És una obra dirigida al públic familiar que es podrà veure a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural dʼEncamp a les cinc de la tarda. Les entrades es poden comprar a lʼentitat col·laboradora MoraBanc a través del web www.morabanc.ad/entrades al preu de 3 euros per als infants i joves de 3 a 16 anys i de 5 euros per a les persones de més de 17 anys.