Els tallers 'L’Eròtica de l’Art' reivindiquen la presència de l'erotisme en les manifestacions artístiques

L'il·lustrador Martín Blanco, l'escriptora Roser Amills, la pintora Rosa Mujal i el fotògraf Jean-Luc Herbert participen en el cicle 'L’Eròtica de l’Art' que ha organitzat La Capsa d'Ordino i La Massana. Aquesta programació parteix de l'erotisme com a fil conductor i temàtica principal per realitzar tallers en les diferents disciplines artístiques.

L’espai de creació La Capsa ha celebrat aquest cap de setmana una jornada de formació al voltant de l’erotisme en l’art. El cicle ‘L’Eròtica de l’Art’ ha constat de quatre tallers amb l’erotisme com a fil conductor. L’il·lustrador Martín Blanco ha impartit el taller de dibuix eròtic amb model; l’escriptora Roser Amills (autora de ‘La bachillera’, ‘Sé buena’ o ‘M’agrada el sexe’), el d’escriptura eròtica; la pintora Rosa Mujal va repassar el paper de l’erotisme en la història de l’art, i Jean-Luc Herbert, el de fotografia eròtica amb model.

El fotògraf Jean-Luc Herbert ha detallat que després d’aquesta activitat es planteja a La Capsa d’Ordino un taller sobre la tècnica del retrat en fotografia, “tenim al cap la idea de treballar un taller de retrat al mes de febrer”, i ha destacat que en el taller celebrat avui els fotògrafs han pogut aprofitar la presència d’una model, de material i els consells tècnics del monitor de l’activitat.

La directora de La Capsa, Rosa Mujal, ha assenyalat que els tallers parteixen de la idea de desenvolupar al voltant d’una temàtica, diferents disciplines artístiques i “fer-ho amb l’escriptura, el dibuix, la pintura…” i concentrar-ho tot un cap de setmana. Amb aquest plantejament, La Capsa planteja dos tallers més centrats en el retrat i la malaltia mental.

Mujal ha explicat com l’erotisme al llarg dels anys ha estat present i bona mostra d’això és la seva presència fins i tot en les obres religioses “la religió i la mitologia donaven la possibilitat per plantejar aquests temes”. En aquest sentit, ha recordat que “tots els artistes han jugat amb el sexe i l’erotisme a través dels mites i la fantasia”. Com a exemple, el quadre de Venus i Cupido, un dels primers incestos representats. Dins la història de l’art, va ser a partir de l’any 1800 quan l’erotisme es va mostrar de manera oberta, posant com a exemple a l’obra de Francisco de Goya, ‘La maja desnuda’, on per primera vegada es representà una dona real sense cap justificació mitològica ni religiosa.

Finalment, l’escriptora Roser Amills ha valorat com a molt positiva l’experiència, destacant la presència de dones en el taller de literatura eròtica i la possibilitat de descobrir “l’erotisme existent a la quotidianitat”.