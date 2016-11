Els joves músics repassaran les emocions en el tradicional Concert de Santa Cecília

Els joves músics seran una vegada més els protagonistes del Concert de Santa Cecília que tindrà lloc el 20 de novembre a les dotze del migdia a l'Auditori Nacional d'Andorra, i estarà dirigit per Albert Gumí. La Jonca iniciarà l'actuació amb un catàleg d'emocions que passarà per l'alegria, la tristesa, l'ansietat, l'amor i l'humor amb obres de Weber, Mozart, Mascagni i Gluck. Gumí ha assegurat que des de la Fundació ONCA estan convençuts que “la veritable essència de l'art és sentir emocions”, i és per això que han preparat un programa per explicar, mitjançant la mateixa música, tot allò que transmet una melodia o un ritme.

La Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca), l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, l’Escola de Música del Comú d’Escaldes-Engordany, l’Escola Harmonia, l’Espai de Música Moderna i, per primer cop, l’Escola Municipal de Música de la Seu d'Urgell, seran els protagonistes, per tercera vegada, del tradicional Concert de Santa Cecília dirigit per Albert Gumí.

Sota el títol 'Què ens ensenya la música?', la Jonca iniciarà l’actuació amb un catàleg d’emocions que passarà per l’alegria, la tristesa, l’ansietat, l’amor i l’humor, amb obres de Weber, Grieg, Mozart, Mascagni i Gluck. Gumí ha assegurat que des de la Fundació ONCA estan convençuts que “la veritable essència de l'art és sentir emocions”, i és per això que han preparat un programa per explicar, mitjançant la mateixa música, tot allò que transmet una melodia o un ritme. A més, ha avançat que desgranaran totes les notes i els valors d'obres de grans mestres de la història de la música, ja que “sovint podem pensar que l'objectiu final d'un intèrpret és fer bé aquestes notes i ritme, però nosaltres intentarem mostrar que la veritable finalitat és arribar a produir emocions a través d'aquestes eines sonores”.

La segona part del concert serà protagonitzada pels joves intèrprets de les escoles de música juntament amb la Jonca. Gumí ha explicat que cal una bona preparació tècnica, i un compendi en forma de cantata ajudarà a gaudir de tot allò que s'ha d'aprendre per convertir-se en bons músics com són els compassos, els pentagrames, les notes, i els valors. Els participants cantaran i tocaran per mostrar allò que aprenen a les respectives escoles de música, és a dir, “serà un repàs de llenguatge musical”. La cantata comptarà amb la participació del jove actor andorrà Boris Cartes en el paper de narrador.

L'actuació, que comptarà amb la col·laboració de l'Institut de Música del Comú d'Andorra la Vella per a la realització dels assajos i del Comú de Sant Julià de Lòria en la cessió dels instruments de percussió, tindrà lloc el diumenge 20 de novembre a les dotze del migdia a l'Auditori Nacional d'Andorra. El preu de l'entrada és de cinc euros i es posaran a la venda a partir del 7 de novembre a l'Oficina Nacional de Turisme.