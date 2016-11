Els Fallaires fan 30 anys

Primer, la freda: corre des de fa dies la brama –potser ho han sentit a dir– que quan la Biblioteca Nacional es mudi al Rosaleda, la tardor que ve, Casa Bauró podria acollir una mena de Centre d’Interpretació de les Falles. Doncs ja es poden anar desenganyant: es tracta d’un rumor, assegura el president dels Fallaires de la capital sense fonament sòlid, una possibilitat “que ja ens agradaria” –diu el president, Santi Sánchez– però ara mateix remotíssima, i que ni tan sols s’ha tractat ni amb el Comú ni amb la propietat. Així que no ens en fem il·lusions, perquè “no hi ha res”. Però no s’hi amoïnin que a partir d’aquí totes són calentes: els Fallaires d’Andorra la Vella celebraran durant tot el 2017 el 30è aniversari de la recuperació del foc a la falla a la capital. Una tradició, ja saben, hivernada a partir dels anys 40 i que si no va morir del tot va ser gràcies a la perseverança d’Andreu Cardona, que la va conservar al càmping Valira. A un grapat de visionaris se’ls va posar el 1987 entre cella i cella de fer rodar el foc, i la resta de la història ja la saben: el 2013 es convertien oficialment en associació, i l’1 de desembre la Unesco declarava patrimoni immaterial de la Humanitat les Festes del foc del solstici d’estiu. Els Fallaires ho celebraran durant tot el 2017 amb un programa d’activitats que començaran a dissenyar demà mateix, en l’assemblea general que tindrà lloc als Serradells i que servirà entre altres coses per renovar la junta i probablement la presidència. Però això ja s’acabarà de veure. A banda de fer balanç de l’any que se’n va –un any triomfal des de tots els punts de vista– es presentaran els projectes per al curs que ve. Amb tres projectes més en cartera: d’una banda, consolidar l’escola folk que va arrencar el 2015 i que –diu Sánchez– ha superat les expectatives inicials: una vintena d’alumnes s’ha matriculat aquest curs a les classes de gralla, violí, acordió diatònic, pandero i percussió de baqueta que imparteixen professors de l’Escola Folk d’Arsèguel; de l’altra, portar les falles a les escoles, en col·laboració amb la Comissió Nacional per a la Unesco; i finalment, concretar l’ens que ha d’agrupar els fallaires de la capital, Escaldes i Sant Julià i que serà l’interlocutor andorrà de la futura associació internacional de fallaires, on tindran presència organismes similars que ja existeixen a banda i banda del Pirineu –l’Agrupació de Municipis Fallaires, al costat espanyol– i que haurà de vetllar per la preservació de la festa. L’any passat, diu Sánchez, els fallaires de Sant Julià ja van participar en el taller de falles tradicionals, i aquest s’ha contactat per fi els d’Escaldes –ni que fossin a l’altre costat del món!– i les perspectives són que els pròxims mesos s’articuli d’una vegada aquesta mena de federació de parròquies fallaires.