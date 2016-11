El Thyssen, en 9 claus (més una)

La primera notícia que Carmen Cervera tenia intenció d’obrir una sala d’exposicions per aquí dalt va saltar l’abril del 2014, en temps del ministre Albert Eseve. I a la revista Hola, naturalment. Tres anys i unes quantes pàgines de diari després, el Museu Carmen Thyssen Andorra obrirà finalment les portes el 15 de març del 2017: a la planta baixa de l’antic hotel Valira, sota la direcció de Guillermo Cervera, i amb les 26 teles que conformen Escenaris, el nom oficial de la primera exposició. L’objectiu, arribar el primer any a 60.000 visitants. Per aconseguir-ho, el ministeri hi injectarà el curs que ve un milió d’euros, que s’afegeixen als 250.000 que ja hi ha invertit aquest any. El Comú d’Escaldes, per la seva banda, abonarà els 9.000 euros mensuals de lloguer. La pinacoteca del Valira crearà cinc llocs de treball, obrirà de dimarts a dissabte, de 10 a 19 h, i els diumenges al matí, i l’entrada costarà nou euros. Vegem-ho amb més detall en les nou claus següents (i la desena, de regal)

1. El calendari

Les obres a la planta baixa del Valira, que s’han allargat més d’un any, s’acabaran a finals de gener. El museu disposarà d’un mes i mig per acabar d’adequar l’espai, sobretot la climatització, abans de l’obertura, prevista per al 15 de març. No és una data triada a l’atzar: coincideix amb l’idus de març, dia de bon auguri segons el calendari romà. Aquestes cinc setmanes llargues s’aprofitaran també per completar la formació de la plantilla, que impartirà personal procedent del Museu Thyssen de Madrid. El procés de selecció ja està en marxa i s’ha previst contractar cinc treballadors: es valoraran sobretot els idiomes i la polivalència, perquè hauran de fer de guies però també atendre la recepció i la botiga del museu i impartir els tallers de l’espai formatiu Educathyssen, dedicat als més petits.

2. Els números

La ministra Olga Gelabert va confirmar les xifres avançades dijous pel BonDia: l’executiu aportarà el curs que ve un milió d’euros a la Fundació Museu Andorra, el paraigua que dóna cobertura legal a la iniciativa. D’aquest milió, 600.000 euros es destinaran a acabar d’adequar el local, amb especial atenció a la climatització i a la seguretat; els altres 400.000 euros constituiran l’aportació ordinària per al funcionament del museu. Una previsió “molt aproximada”, deia ahir Gelabert –“S’ha tirat una mica llarg per poder fer front a imprevistos”– i que serà la que es provisionarà als pressupostos de cada any. A aquest milió s’hi han de sumar els 250.000 euros que ja s’hi han invertit el 2016, així com els 9.000 euros mensuals que el Comú d’Escaldes abonarà a la propietat –Reig Patrimonia– en concepte de lloguer a partir de l’1 de febrer.

3. La primera

L’exposició inaugural del Museu Thyssen portà per títol Escenaris i estarà formada per 26 teles, totes de la col·lecció Carmen Thyssen i procedents tant de Madrid com de Màlaga. Les obres seleccionades repassen l’últim segle i mig de la història de l’art, des dels epígons del realisme vuitcentista fins a l’hiperrealisme dels anys 70, passant per les avantguardes –impressionisme, postimpressionisme, fauvisme, cubisme i expressionisme– i amb una atenció especial al modernisme català. Entre els noms que compareixeran al Valira hi ha patums com Gauguin (Un hort sota l’església de Bihorel, 1884), Monet (La cabana de Trouville amb marea baixa, 1881), i Matisse (Conversa sota els olivers, 1921). Entre els catalans, Casas (Interior a l’aire lliure, 1892), Mir (Abisme, Mallorca, 1901) i Meifrén (El port de Barcelona, 1893). No hi figura, en canvi, El Prat de Llobregat, un oli d’Amat i Pagès que es va filtrar per error. Cervera va apuntar ahir la possibilitat de programar exposicions de petit format i més reduïdes en el temps amb obres convidades procedents de grans museus internacionals. Però primer, diu, cal “consolidar” el Carmen Thyssen Andorra.

4. El fet diferencial

Escenaris penjarà a la planta baixa del Valira fins al gener del 2018. La vida normal de les exposicions serà d’entre deu i onze mesos, amb un mes entre una i l’altra per retirar les obres i adequar l’espai al discurs de la següent. L’objectiu, en paraules de Cervera, és aixecar un museu “viu” i que ofereixi una experiència diferent: la de contemplar en un espai de dimensions relativament modestes una col·lecció reduïda de grans obres: “Està comprovat que com més obres, menys atenció s’hi presta.” La vitalitat es buscarà també a través de la rotació de les obres, de manera que el visitant pugui tornar al cap del temps amb la garantia de trobar una col·lecció diferent.

5. El repte

Diu Cervera que a diferència del Thyssen de Madrid, que tenia la referència òbvia del veí Museu del Prado, en el nostre racó de món no hi ha ni referents ni precedents. El Carmen Thyssen Andorra marca, en fi, un abans i un després en la nostra història museística. Així que les previsions de visitants són, admet, més teòriques que una altra cosa. L’objectiu declarat és que hi desfilin entre 50.000 i 60.000 persones. Una xifra considerable, que quintuplica els visitants que el 2015 van passar pel CAEE i que equival als que sumen, tots junts, els equipaments que depenen del ministeri. Per arribar-hi, Cervera confia en el ganxo que exerciran els noms especialment mediàtics que s’han colat a l’exposició inaugural.

6. L’espai

El Carmen Thyssen Andorra ocuparà la planta baixa de l’hotel Valira, projectat per l’arquitecte Celestí Gusí i inaugurat el 1933, i que des del 2004 està inventariat. Les plantes superiors es destinaran a habitatges de lloguer i s’hi accedirà per la part posterior de l’edifici. La porta principal del museu s’ha traslladat al lateral, a tocar de l’aparcament de l’església i sota un voladís que culmina l’estructura de nova planta adjacent a l’edifici històric. El vestíbul inclourà recepció, serveis, un espai per a taquilles, botiga i l’Educathyssen, especialment concebut per acollir-hi activitats destinades al públic infantil. Naturalment, s’hi han eliminat les barreres arquitectòniques per facilitar l’accessibilitat. La sala d’exposicions pròpiament dita ocupa un gran espai pràcticament diàfan, just rere la façana principal.

7. Les condicions

Totes les obertures s’han tapat, per controlar la lluminositat i evitar que la llum natural toqui directament les teles; el sostre s’ha aïllat com si es tractés d’una piscina per evitar filtracions, les canonades s’han fet passar pels laterals, i està prevista la il·luminació amb leds de gamma alta per controlar la intensitat de la llum. Tot l’espai, que fa 250 metres quadrats, es mantindrà en unes condicions constants de 21 graus de temperatura i entre un 45 i un 50% d’humitat relativa. S’hi han previst mesures de seguretat tant passiva –sensors, làsers i càmeres– com activa, amb presència de guàrdies les 24 hores del dia.

8. L’ascensor

Era un dels elements patrimonials més singulars del Valira, fins al punt que el projecte original de rehabilitació preveia que es conservés in situ. Una absoluta deferència perquè s’havia de buidar tot l’edifici i conservar-ne només les façanes. Però això era l’estiu del 2014, abans que el Thyssen aparegués en escena. Quan es va reorientar tot el projecte de rehabilitació per encabir-hi l’espai expositiu a la planta baixa, de seguida va ser evident que l’històric ascensor del Valira –el primer que va funcionar al país, abans fins i tot que el del Rosaleda i el de la Casa Felipó– tenia els dies comptats. Al final, l’artefacte es va desmuntar i es va restaurar, i avui està dipositat en un magatzem de l’antiga fàbrica Reig. El cònsol menor d’Escaldes, Marc Calvet, va apuntar la possibilitat que s’acabi exposant a la biblioteca, a la planta baixa del CAEE. Si hi cap, és clar. Tampoc han sobreviscut a la rehabilitació –com a mínim, in situ– altres elements que tenien un cert interès patrimonial com ara la porta original. En canvi, s’han recuperat les reixes de ferro originals de les finestres de la planta baixa, i s’ha respectat el característic color vermell dels bastidors.

9. Els horaris

Ho decidirà el patronat a finals de mes, però Cervera té la idea d’obrir de dimarts a dissabte en horari continu, de 10 a 19 hores, sense tancar al migdia, així com els diumenges al matí. Els caps de setmana s’oferiran paquets especials adaptats a les famílies; s’estrenarà l’anomenada Nit jove, destinada a atreure al museu el públic adolescent i oferir-li una experiència diferent de la visita convencional, i s’oferirà a empreses, entitats i particulars l’opció d’adherir-se als Amics del Museu, amb serveis com ara activitats a porta tancada. En la mateixa línia, Cervera obrirà el Thyssen a les escoles –aquest primer curs, les de la capital i Escaldes, amb la intenció d’estendre-ho en endavant a la resta del país– i treure’l al carrer programant activitats relacionades amb l’exposició en curs.

+1: la dimissió de De Deus

La ministra Gelabert va confirmar ahir oficialment la dimissió de Ricard de Deus, que a finals de novembre deixarà el càrrec de coordinador de Patrimoni. La ministra va al·legar motius personals –De Deus, que és arquitecte, s’ha col·legiat i té intenció d’exercir professionalment, i no considerava ètic compaginar les dues feines, segons Gelabert– i ja li busca substitut: serà, va avançar ahir, entre el personal que presta servei al mateix departament de Patrimoni.