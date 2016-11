El Quintet del Yucatán revisa el repertori clàssic dels mestres d’aquest estat mexicà

El Teatre Comunal acull aquest vespre l’última proposta de l’Associació de Mexicans d’Andorra (Mexand) en el marc de la capitalitat iberoamericana de la cultura, que Andorra la Vella exerceix aquest any. Serà un concert del Quintet Clàssic del Yucatán i de la Vienna Music & Art Academy, que sota el títol Yucatán: Tierra Maya i amb direcció del mestre José Luis Chan repassarà obres de compositors yucatencs, així com composicions tradicionals. Entre els primers, Abraham Mafud, Pedro Carlos Herrera, Omar Rojas i Cesáreo Chan –pare del director– per entrellaçar l’estil clàssic amb la música tradicional del Yucatán, basada sobretot en les jaranas yucatecas, un gènere de festa major: “La música tradicional yucateca normalment serveix per cantar a la dona, per alabar-la de forma molt respectuosa, així com la naturalesa”, deia ahir Chan en la presentació de la vetllada. El programa es completa amb l’estrena mundial de la peça El Cielo, del mestre Omar Rojas, compositor mexicà –és clar– que actualment resideix a Praga. La directora de Cultura, Patty Bafino, va destacar de la seva banda el considerable volum d’activitats organitzades per Mexand amb motiu de la capitalitat iberoamericana, amb Frida, l’espectacle teatral sobre la pintora Frida Kahlo, i sobretot, sobretot, el concert de Julieta Venegas, el 8 d’abril al Centre de Congressos: ple absolut, naturalment.

I dissabte, l’Orfeó

S’acaben els actes amb regust asteca, però la capitalitat continua, i ho farà dissabte a Sant Esteve amb un concert de l’Orfeó Andorrà i el Coro del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, dirigit pel mestre Ignacio Guijarro i amb un programa que para especial atenció al repertori ibeeroamericà, amb obres que repassen el folklore brasiler (Rosa amarella, Azulao, Balaio), peruà (Alma, corazón y vida), cubà (El arroyo que murmura), colombià (Mírame por debajito, Muchachas de risa loca) i veneçolà (Caramba, Por el camino). A la part final, totes dues formacions cantaran conjuntament Signore delle cime, O voso galo comadre i Bonica Andorra, del mestre Roure.