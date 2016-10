El Museu de les Fontetes obrirà l’any amb ‘El arte de volar’, millor títol espanyol del 2009

Havien de venir en l’última edició del saló, però no va poder ser. Acabaven de publicar El ala rota, i l’exclusiva la tenia Barcelona... No es pot lluitar contra els elements. Però sí tenir una mica de paciència. La que ha tingut Joan Pieras, president de l’ARCA i l’ànima de La Massana Còmic, per lligar la presència del tàndem que formen el guionista Antonio Altarriba i l’il·lustrador Joaquim Aubert, àlies Kim, per a la primera exposició del 2017 a les Fontetes. I serà, aquesta vegada sí, amb El arte de volar, l’última obra mestra de la novel·la gràfica espanyola, millor obra, millor guió i millor dibuix al saló de Barcelona i Premi Nacional del Còmic espanyol el 2009. Doncs immediatament després de Nadal tindrem al museu les planxes originals –totes, impossible, perquè supera les 200 pàgines– d’una novel·la amb tots els ets i uts que reconstrueix el periple bèl·lic del pare del guionista, milicià de la CNT durant la Guerra Civil Espanyola, exiliat a França després de la derrota republicana i retornat a la seva Saragossa natal després de desfilar pel camp de Sant Cebrià de Rosselló –aix, l’hospitalitat francesa– i per la Resistència contra els nazis. Altarriba aixeca una mena de flashback a partir del suïcidi del pare, el maig del 2001 en una residència geriàtrica de Lardero (La Rioja). Diguem per acabar que a El ala rota, guionista i dibuixant –recordin: Kim és el pare de Martínez el Facha– completen el díptic filial del primer amb la biografia il·lustrada de la mare d’Altarriba (i esposa del prota d’El arte de volar).