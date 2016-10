El Festival Narciso Yepes porta el cap de setmana la cantant Bebe i una paròdia sobre Harry Potter

Bebe i la paròdia catalana de la saga de Harry Potter, 'Un musical innominable', són les dues propostes del 34è Festival Narciso Yepes Ordino i Fundació Crèdit Andorrà per aquest cap de setmana, que es podran escoltar a l’Auditori Nacional d’Andorra. Després de gairebé quatre anys de silenci, l’artista extremenya presenta, divendres a les 21 hores, el seu nou disc 'Cambio de piel', una producció que ella mateixa presenta com el millor disc de la seva carrera i que descriu com un retrobament amb la millor Bebe, íntima i creativa, sensual i sincera. La setmana finalitzarà amb la proposta familiar de la companyia teatral Wizart, la primera paròdia en català de la saga de novel·les Harry Potter, que tindrà lloc el diumenge al migdia.

“Jo crec que he estat una cantant força propera i íntima en tots els meus discs. Però en aquesta ocasió crec que he fet un disc encara més profund. De fet, he imaginat les primeres presentacions de 'Cambio de piel' en llocs petits, en teatres i llocs així. Els sons d’aquestes cançons necessiten una certa intimitat”, explica l'artista extremenya, que ha compost i ha gravat el seu nou treball amb Carlos Jean, productor dels seus primers dos àlbums: 'Pafuera telarañas' (2004) i 'Y' (2009).

La setmana finalitzarà amb 'Un musical innominable', la proposta familiar que enguany presenta el Festival. La companyia teatral Wizart ha creat aquesta obra, la primera paròdia en català de la saga de novel·les Harry Potter, on deu actors interpreten un total de setze cançons en un musical en el qual fer riure és l’objectiu principal. L’obra està basada en l’argument de les novel·les del jove mag, com 'Harry Potter i la pedra filosofal', 'Harry Potter i el calze de foc', 'Harry Potter i el misteri del príncep' i 'Harry Potter i les relíquies de la mort', tot i que presenta modificacions en la trama. Alguns dels títols de les cançons que formen part del musical són 'Tornar a Hogwarts', 'La noia més guai', 'No estàs sol', 'Voldemort la palmarà' o 'Estiu'. El musical, que té una durada d’uns 90 minuts, està pensat per a un públic a partir de sis anys i es podrà veure diumenge, a les 12 hores.

Les localitats per als dos espectacles estan a la venda al web www.festivalnarcisoyepes.ad. Les entrades per al concert de Bebe costen 25 euros en venda anticipada i si s'adquireixen el mateix dia del concert, 30, i algunes entrades laterals costen 20 euros en venda anticipada i 25 el dia del concert. Pel que fa al musical de Harry Potter, el preu en venda anticipada és de 15 euros i el del dia del concert, 18.