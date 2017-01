El director Marzio Conti torna amb l'ONCA, gràcies al concert de Cap d'Any

L'Auditori Nacional d'Ordino ha estat l'escenari un any més del tradicional concert de Cap d'Any, a càrrec de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra i el director italià, Marzio Conti. El recital organitzat pel Comú d'Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà ha captivat al més d'un centenar de persones que han assistit al concert, aquest diumenge a la tarda. El recital s'ha centrat sobretot en els valsos, amb diferents interpretacions de Txaikovski i els temes de les pel·lícules 'El padrí' i 'El doctor Jivago', a més, l'ONCA i el director han realitzat diferents peces de Johann Strauss i, fins i tot una sarsuela. Tot plegat un conjunt de peces destinades a l'entreteniment del públic assistent que ha gaudit del primer concert de l'any.

L'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra i el director italià, Marzio Conti, han realitzat aquest diumenge a la tarda el tradicional concert de Cap d'Any que ha donat la benvinguda l'any 2017, de la mà d'un repertori centrat en els valsos. L'Auditori Nacional d'Ordino ha estat l'escenari novament del primer concert de l'any organitzat pel Comú d'Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà. Enguany, el recital ha comptat amb la participació d'un vell conegut del panorama musical andorrà, com és l'actual director de la Filharmònica d'Oviedo i exdirector de l'ONCA, Marzio Conti. L'italià ha tornat a dirigir l'ONCA després de 6 anys i és que, cal recordar que Conti ja va realitzar les tasques de director de l'entitat del 2006 al 2011 i, això s'ha fet notar aquest vespre a l'Auditori.

Conti ha destacat la seva relació amb el director artístic de l’ONCA, Gerard Claret, atès que segons Conti “ens coneixem fa molts anys i sempre és molt bonic compartir música amb ell i ens tenim un gran respecte mutu”. Pel que fa a la trajectòria de l’ONCA, Conti ha destacat que “hi ha hagut molts canvis, però no només es tracta de tocar també s’ha d’involucrar a la gent i això ho estan fent”. El director ha posat en relleu que “sempre és més fàcil fer música amb gent que ja coneixes i de ben segur que això s’ha notat”.

El repetori ha inclòs una peça de la pel·lícula ‘El padrí’, a càrrec de Nino Rota, però tal com ha comentat Conti “segurament sóc dels directors que més ha interpretat Rota, però en aquest cas va ser el Gerard qui em va animar a incloure repertori italià, jo vaig apostar pel costat més ibèric amb la sarsuela de Gerónimo Giménez”. Les nombroses autoritats i públic han omplert les butaques d'un auditori que ha gaudit amb el recital de valsos habituals en el tradicional concert de Cap d'Any.

En aquesta ocasió, el recital s'ha iniciat amb l'obertura de l'opereta 'Cavalleria lleugera' de Franz von Suppé, tot seguit ha arribat el torn de la interpretació del 'Llac dels cignes' de Txaikosvki, però les melodies conegudes no acabaven aquí, i és que la formació també ha interpretat el vals de la pel·lícula 'El padrí' i el tema de Lara del film 'El doctor Jivago'. A més, el tàndem entre l'ONCA i Conti també ha realitzat els habituals temes de Johann Strauss i ha finalitzat el concert amb l'intermedi de la sarsuela 'La boda de Luis Alonso' de Gerónimo Giménez.

Per la seva banda, el director artístic de l’ONCA ha destacat que “és tot un plaer que ens acompanyi en Marzio perquè per mi és com un germà”. Claret també ha explicat que “el que es busca és l’entreteniment, però d’altra banda també és una gran música”. Finalment, el tradicional concert de Cap d'Any ha servit per estrenar una nova temporada de l'ONCA.