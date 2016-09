El Concert de Meritxell mescla música i arquitectura amb peces vinculades a palaus europeus

La Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra (Jonca) ha estat l'encarregada d'oferir aquest diumenge al matí el tradicional Concert de Meritxell amb el programa 'Música als palaus' en què ha mesclat música i arquitectura per fer sonar sis peces vinculades a sis palaus destacats del patrimoni d'Europa. Com va ve sent habitual, aquest concert ha comptat amb una doble direcció, la del titular de la Jonca, Gerard Claret, i la del convidat, Josep Martínez Reinoso, que ha assegurat sentir-se molt a gust treballant amb els joves. L'Auditori Nacional d'Andorra s'ha omplert per a l'ocasió, ja que es tracta d'un dels concerts més especials per a la formació, segons ha explicat Claret, perquè juntament amb els concerts de Santa Cecília i de Primavera es preparen amb molta il·lusió.