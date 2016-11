El comú ret homenatge a les entitats que han participat a la capitalitat iberoamericana de la cultura

Una trentena d’associacions van rebre ahir el reconeixement del Comú d’Andorra la Vella per la seva implicació en la programació de la Capitalitat Iberoamericana de la Cultura. La cònsol, Conxita Marsol, va agrair el suport de totes les entitats i les va considerar un dels principals artífexs per poder fer realitat aquest reconeixement de la Unió de Ciutats Iberoamericanes (UCCI). Durant l’acte que va tenir lloc al Centre de Congressos, els representants de totes les associacions van rebre un diploma pel seu esforç i participació de mans dels cònsols de la capital, i van ser encoratjats a seguir treballant units per difondre la cultura, perquè “la cultura és el que fa la nostra identitat”, segons Marsol. El Comú d’Andorra la Vella ha organitzat un acte per reconèixer l’esforç i participació de vint-i-vuit associacions que han pres part de la programació de la Capitalitat Iberoamericana de la Cultura. Els cònsols van entregar un diploma als representants de cadascuna de les associacions, i encoratjar-los a seguir treballant tots plegats per difondre la cultura, ja que “és el que fa la nostra identitat”. Marsol va considerar que les associacions han estat un dels principals artífexs per fer realitat la programació de l’any, ja que moltes de les activitats han estat organitzades per ells mateixos. A més, està convençuda que aquest any tan especial els ha ajudat a crear una xarxa entre el teixit associatiu que espera que se segueixi conservant. En el balanç de la Capitalitat va dir que al principi no va ser fàcil, però “tal com han anat passant els mesos hem sigut capaços, amb ajuda de tots, de fer un programa molt complet”.