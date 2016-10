Eduard Iniesta i l'ONCA presenten 'La petita casa de mi mateix', un viatge per la Mediterrània

L'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA) i el músic Eduard Iniesta han presentat aquest divendres el fruit de la seva col·laboració, el disc 'La petita casa de mi mateix', integrat per nou peces compostes per Iniesta i que suposen un viatge per la Mediterrània. De fet, el propi compositor ha manifestat que es tracta d'un disc que "convida l'oient" a entrar en la "seva vida", el seu "imaginari". És, en definitiva, una música "portuària" que beu de les diferents cultures que conformen la Mediterrània i molt inspirat en els poemes de Joan Vinyoli.

La voluntat és que aquesta producció, que ha estat fruit d'un encàrrec de l'ONCA (l'entitat formada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà), pugui tenir continuïtat i per aquest motiu, tal com ha explicat el concertino director de l'ONCA, Gerard Claret, es planteja la possibilitat de fer concerts per presentar el disc, que, de fet, és fruit de la col·laboració que el músic i l'ONCA van protagonitzar en el concert del cicle ONCA al Palau del maig del 2015 i que després també es va poder escoltar al concert de Casa de la Vall del mateix any. La sintonia entre els músics ha estat absoluta, tal com han manifestat Claret i Iniesta i això, han afegit, es "reflecteix al disc". De fet, només van ser necessàries dues sessions per enregistrar-lo al Teatre Auditori de Sant Cugat.

L'ONCA, segons Iniesta, l'ha ajudat a "fer volar" la seva música i portar aquests sons mediterranis a "altres terrenys". Ha remarcat que és un treball de "tardor", per escoltar al "costat d'una llar de foc" en les tardes de "pluja". El resultat, segons Claret, és un disc que li "encanta" i que fa venir "ganes de ballar".