De Deus deixa a fi de mes i a petició pròpia el càrrec de coordinador de Patrimoni

Divuit mesos ha sobreviscut Ricard de Deus al capdavant del departament de Patrimoni del ministeri de Cultura. De Deus deixarà el càrrec a finals de mes i a petició pròpia, no es reincorporarà a la plaça de tècnic que ocupava com a eventual al mateix departament i tornarà a l’estudi d’arquitectura i interiorisme que ell mateix va fundar. De fet, l’encara coordinador de Patrimoni ha efectuat els últims dies una ronda pels diferents serveis que depenen del departament per comunicar una decisió que la titular de la cartera, Olga Gelabert, encara no ha fet oficial, com tampoc no ha transcendit el nom del substitut. De Deus va accedir al càrrec el juny del 2015 en substitució d’Olivier Codina. El nomenament va generar un cert rebombori al departament perquè, com a eventual que era, no podia ser director –el càrrec oficial de Montserrat Planelles, de qui depèn el departament de Promoció Cultural i Política Lingüística, l’altra pota del ministeri. La solució salomònica va ser nomenar-lo coordinador. Durant el seu mandat ha hagut de gestionar la reformulació del projecte de Radio Andorra i, sobretot, el cas de la benzinera de la Margineda, que va aixecar una polseguera considerable. Ell mateix va impulsar una clàusula per evitar que es repeteixi un cas similar i que hauran d’incorporar els futurs entorns de protecció. Però el cert és que en matèria d’entorns estem allà mateix: no se n’aprova cap, ni un, des del juliol del 2013. Inclosos els últims divuit mesos.