‘Così fan tutte’ completa la temporada, amb tres títols i un pressupost de 150.000 €

Cartell complet: la segona temporada d’Andorra Lírica programarà, com estava escrit, tres títols, tots tres al Claror i en funció doble: La gata metamorfosada en dona (19 i 20 de novembre), La Traviata (4 i 5 de març) i –atenció, perquè era el que faltava per confirmar– Così fan tutte (10 i 11 de juny). És a dir, una opereta raríssima d’Eugene Scribe, que a Sant Julià estrenarà versió per a piano i quintet instrumental; una òpera verista que és a més un megaclàssic de Verdi, i un Mozart com una casa de pagès. Es tracta, diu Jonaina Salvador, la directora artística de la temporada, d’arribar a tots els públics i de crear afició, i res millor que començar pels títols fonamentals del repertori, accessibles, amb una música preciosa i un toc d’humor. El cartell definitiu es va presentar ahir a El Molí dels Fanals, acompanyat de la revista i dels DVD amb els dos títols de la primera temporada, Carmen –que es va posar a la venda per Sant Jordi– i La viuda alegre, disponible des d’avui mateix. Tot plegat, un petit miracle que s’ha aixecat amb un pressupost de 50.000 euros per producció, “ajustadíssim”, segons Salvador, aportats per patrocinadors i col·laboradors, amb menció especial per al Comú de Sant Julià: “Sense la seva complicitat no hi hauria hagut segona temporada.” La gata... conservarà el francès original per a les cançons però els diàlegs seran en català, mentre que La Traviata i Così fan tutte seran en italià.