Contes puça pel dia de l’infant

“Imagina’t: tot l’enorme univers amb la força del seu amor ha creat un ésser irrepetible, i ets tu: ningú més mai no podrà arribar a tot el que és capaç de fer aquesta persona.” Si fins ara coneixíem els contes curts i els microrelats, l’Unicef s’ha tret de la màniga un nou gènere, el de les històries diminutes, per celebrar el 70è aniversari de l’organisme de les Nacions Unides per a l’ajuda a la infància, que va néixer oficialment el 1946. Nosaltres l’hem rebatejat com els contes puça, i aquí dalt en tenen un exemple. Es tracta, en fi, d’una campanya mundial en què prop de dos centenars d’autors han escrit un conte de set línies com a molt amb l’objectiu de posar en relleu, diu l’Unicef, “el Dia universal de l’infant i la injustícia que molts dels nens més pobres i més desafavorits del món encara han de confrontar”. Doncs entre aquests autors n’hi ha set del país: la pastilleta que obre aquest article la firma Alexandra Grebennikova; però és que també hi han participat Josep Dallerès (“És respectant que s’ensenya el respecte”), Teresa Colom (“Cap infant hauria de refugiar la seva mirada en les estrelles perquè senti que la terra és un infern”) i Albert Salvadó (“...Si jo tornés a nàixer, es pregaria que no m’embotiu coneixements sinó que m’eduqueu en l’observació, en l’atenció i en el sentiment, perquè vaig venir per crear”), així com Joan Peruga, Ester Fenoll i Iñaki Rubio. Tots ells han publicat el respectiu conte puça a les xarxes socials, i segons la nota de premsa distribuïda ahir per l’Unicef en la campanya, auspiciada per l’esposa del president de Finlàndia, Jeeni Haukio, també hi prenen part “alguns dels escriptors més cèlebres del món”: entre ells, la nigeriana Chimamanda Adichie.