Conclouen els treballs de manteniment de dues setmanes al jaciment de la Margineda

Aquestes darreres setmanes s’han dut a terme al jaciment arqueològic de la Margineda, una sèrie de treballs de conservació de les estructures. L’empresa ARTIFEX, conservació i recreació del patrimoni arqueològic, encapçalada per l’arqueòleg José Miguel Gallego, ha estat l’encarregada de dur a terme aquests treballs, que s’han perllongat durant dues setmanes i que han estat finançats per la propietat, Molines Patrimonis, i pel Govern, dins el marc del programa d’ajuts per a la conservació, restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural. El passat estiu es va poder constatar que s’havia produït l’esfondrament d’algun mur així com la caiguda d’algunes pedres, fet que va motivar que Molines Patrimonis sol·licités una inspecció al departament de Patrimoni Cultural amb l’objectiu de fer un diagnòstic de la conservació de les estructures i de les mesures de conservació preventiva que calia prendre en un termini curt de temps, per tal d’evitar una major degradació del jaciment.



L’empresa ARTIFEX, encapçalada per l’arqueòleg José Miguel Gallego, ha realitzat treballs de manteniment durant dues setmanes al jaciment arqueològic de la Margineda, finançats per la propietat, Molines Patrimonis, i pel Govern, dins el marc del programa d’ajuts per a la conservació, restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural. Cal recordar que el jaciment no disposa encara d’un pla director que estableixi els criteris generals pel que fa a la conservació i consolidació de les estructures, de manera que un cop feta una avaluació pel Departament de Patrimoni Cultural, es va decidir que calia prendre una sèrie de mesures correctores de màxima necessitat, tractant d’intervenir de la manera més curosa i menys agressiva i condicionant possible, pel que fa a les futures directrius que el pla director haurà d’establir en un futur en aquesta matèria.



Únicament s’ha intervingut en aquelles estructures que han patit pèrdues de material constructiu i en aquelles altres que estaven en perill imminent d’enderrocament. També s’han reomplert amb sauló inorgànic algunes parts excavades en anys anteriors fins a assolir els nivells de circulació de la fase baix medieval, la millor caracteritzada.

Amb aquesta segona operació es pretén garantir la consistència de les estructures dels murs i evitar la degradació de les seves fonamentacions i del nivell geològic de la seva base. Al mateix temps, aquesta mesura millora la circulació per l’interior del jaciment arqueològic, que des de l’any 2012 ofereix visites guiades i que ja té tancades com cada hivern la visita de diferents escoles del país. Més d’un centenar d’alumnes de primer de l'ESO visitaran el Jaciment el mes de desembre, i podran veure les actuacions que s’han fet aquestes darreres setmanes. Aquestes mesures són 100% reversibles i els criteris de presentació definitiva hauran de quedar també establerts en el futur pla director de conservació del jaciment.

Paral·lelament, Molines Patrimonis treballa en un projecte de cobriment del jaciment arqueològic, una mesura tant urgent com necessària per evitar el progressiu deteriorament de les estructures. Com tot jaciment arqueològic a l’aire lliure, la Roureda de la Margineda es troba exposada als canvis de temperatura extrems i a l’acció negativa que provoquen el sol, la pluja i el gel i la proliferació de la vegetació. Aquesta mesura tindrà un cost força elevat i necessitarà la col·laboració de tots els agents implicats, que entenen la seva urgència per garantir la supervivència de les ruïnes medievals.