Concert d'homenatge a l'orgue de l'església de Sant Esteve

L'Arxiprestat d'Andorra i l'Associació d'Amics dels orgues, juntament amb el Comú d'Andorra la Vella i amb la col·laboració del Bisbat d'Urgell, del Govern d'Andorra, de la Fundació Crèdit Andorrà i l'Ambaixada d'Espanya han organitzat, per commemorar el 25è aniversari de l'orgue de l'església arxiprestal de Sant Esteve, un concert. La vetllada musical tindrà lloc a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella, aquest dimecres a les 20:30 hores.

L’orgue de l’església arxiprestal de Sant Esteve d’Andorra la Vella compleix 25 anys durant el present 2016. Per tal de commemorar aquest aniversari, l'Arxiprestat d'Andorra i l'Associació d'Amics dels orgues celebren un nou acte "que posi en relleu el valor artístic d’aquest valuós instrument" i que se suma a les commemoracions ja realitzades durant l’estiu dins del marc del Festival Internacional Orgue&nd. La vetllada musical serà a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, el 28 de desembre a les 20:30 hores.

L’organista titular Ignacio Ribas Taléns serà l’encarregat d’oferir durant aquest acte una selecció d’obres del repertori internacional per a gran orgue, amb la interpretació d’alguna de les obres compostes per ell mateix durant els anys que ha estat com a responsable d’aquest instrument.

El programa oferirà tres grans obres del repertori organístic del barroc i l’actualitat. Una de les obres més importants de Johann Sebastian Bach composta per a orgue sonarà en contrast a dues obres del s. XXI, una del mateix organista titular de l’orgue de Sant Esteve i l’altra del reconegut compositor letó Pēteris Vasks.

L'esdeveniment comptarà amb la presència i els parlaments de Joan-Enric Vives, arquebisbe i Copríncep d'Andorra, Conxita Marsol, cònsol major d'Andorra la Vella i Mossèn Ramon Sàrries, arxipreste de les Valls i rector de l’església arxiprestal de Sant Esteve.

Durant el concert es farà una col·lecta a benefici de Càritas Andorrana, com ha estat habitual en altres concerts de Nadal.