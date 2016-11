Alsina: Doisneau de muntanya

Doncs ha hagut de ser el CAEE escaldenc el que remati la feina que el ministeri de Cultura va deixar a mitges, amb aquella mena de diorama amb què va celebrar –és un dir– la declaració del fons fotogràfic de Josep Alsina (Sabadell, 1911-Escaldes, 2000) com a bé d’interès cultural. I ho ha fet traient al carrer i en format XXL deu imatges majoritàriament inèdites del fotògraf escaldenc, plantades a l’avinguda Carlemany i rodalia. Atenció a la que es troba just davant del CAEE –la tenen aquí al costat– i que encarna la mirada humanista que caracteritza segons Isidre Escorihuela –conservador dels fons fotogràfics de l’Arxiu Nacional– la primera etapa d’Alsina. Una etapa que combina l’interès per les escenes quotidianes amb l’absoluta empatia que mostra cap als seus models i que a més busca de forma instintiva el que els teòrics de la fotografia han denominat l’instant decisiu.

¿I en què consisteix, aquest instant decisiu? Mirin una altra vegada la fotografia d’aquí al costat: el moment fugaç que el nen gira el cap per espiar el mossèn que puja per l’altre costat del camí, i que ha sentit també l’impuls de tornar-li la mirada. Fugaç, casual, decisiu... i també emocionant. Qualitats totes elles, junt amb l’enquadrament aparentment atzarós, que permeten rebatejar Alsina com el nostre Doisneau: un Doisneau de muntanya, de carrers sense engudronar i toves dels matxos per les voreres.

Alsina, en fi, és tan sols un dels protagonistes de Dues viles i un territori, l’estupenda exposició que fins al 28 de gener es pot visitar al CAEE i que repassa en un centenar més d’imatges l’evolució de la parròquia partir d’un eix central: com les relacions socials i l’explotació dels recursos naturals ha marcat l’últim segle i mig d’Escaldes i també d’Engordany. Les fotografies procedeixen majoritàriament de l’Arxiu Nacional i es complementen amb dos documents fundacionals aportats, aquests, per l’arxiu parroquial: la Concòrdia entre lo poble d’Angordany y Les Caldes, datat el 17 de febrer del 1726 i que s’ha interpretat tradicionalment com l’acta de matrimoni entre les dues poblacions, però que en realitat és tan sols un acord amb què els veïns de l’una i de l’altra es repartien les despeses que generava el manteniment de l’església de Sant Pere; i el decret del 14 de juny del 1978 pel qual els delegats dels Coprínceps reconeixien la creació de la parròquia d’Escaldes-Engordany.

Un llarguíssim camí que arrenca el segle II abans de Crist –les primeres notícies d’assentaments humans daten d’aquesta època– i que veurà com Engordany, el primer nucli habitat, dedicat principalment a l’agricultura i que fins al segle XIX va ser l’epicentre de la comunitat, cedeix a poc a poc el motor econòmic a Escaldes, aixecada de forma diguem que excèntrica a l’obaga –l’única població del país que no és a la solana– gràcies a les aigües termals, que li permetran especialitzar-se primer en una rudimentària indústria de paraires i teixidors, i a partir del 1862, amb l’obertura de la fonda Pla, en un incipient turisme termal.

El centenar d’imatges daten entre el 1890 i el 1975, porten la firma de clàssics de la història de la fotografia local –Builles, Guillem de Plandolit, Joaquim de Riba Camarlot, Lengemann, Pérez Reus, Olivella, Narcís Casal i els anònims fotògrafs del fons FEDA– i repassen les icones arquitectòniques i paisatgístiques de la parròquia, des dels ponts que creuen els seus tres rius –el pont Pla, el de la Tosca, el d’Engordany i el dels Escalls– fins als pioners de l’hostaleria, amb el permís de Ludmilla Lacueva –Muntanya, Espel, Valira, Carlemany, Paulet i naturalment, Pla. L’exposició es completa amb dues conferències a càrrec de l’historiador David Mas (El camí ral al seu pas per Escaldes-Engordany, 24 de novembre) i del mateix Escorihuela (Alsina, voyeur d’Escaldes, 19 de gener).