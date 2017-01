Actuació conjunta del Cor Rock d’Encamp i la Coral Maîtrise de Seine-Maritime

La sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp acollirà el proper dimecres, 11 de gener l'actuació conjunta del Cor Rock d'Encamp i del Choeur d'Enfants de la Maîtrise de Seine-Maritime. El concert se celebra aprofitant l'estada al Principat del cor de la regió de Normandia, format per una cinquantena d'alumnes d'entre 12 i 16 anys, integrants del Collège Albert Camus d'Yvetot.

El Choeur d'Enfants de la Maîtrise de Seine-Maritime ha estat guardonat en diversos festivals internacionals. L'actuació tindrà lloc a les 19 hores i l'entrada es podrà comprar el mateix dia del concert a un preu de cinc euros.

A més, cada formació farà una part del concert amb temes del seu propi repertori, clàssic pel que fa a la coral de la Maîtrise de Seine-Maritime, i més modern i contemporani pel que fa al cor encampadà. Entre els temes que interpretarà el Cor de Rock d'Encamp hi ha cançons d'estil pop-rock de Queen, Beyonce, Jess Glyne, Radiohead o Katy Perry, entre altres. Pel que fa a la coral francesa, executaran 'Extraits du Requiem' de Mozart (Introitus, Kyrie, Dies Irae, Lacrimosa, Agnus Dei), cançons com 'The Wayfaring Stranger', 'Thankful', 'I'll be there', 'Halling fra sinja' i 'Kusimama'.