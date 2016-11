80 anys, i nous de trinca

Fa dos anys era un munt de fusta i ferralla rostida, víctima col·lateral de l’incendi que per poc no arrasa l’hotel Valira poc després de tancar les portes, el 2000. I semblava destinat a la deixalleria. Però la propietat de l’edifici, Reig Patrimonia, va decidir rescatar-lo i restaurar-lo, i avui està dipositat, nou de trinca, en un magatzem de l’antiga fàbrica Reig a l’espera de destí definitiu. L’ascensor és probablement l’element més simbòlic, perquè es diu que va ser el primer que va funcionar al nostre racó de món –el van seguir el de l’hotel Rosaleda (1943) i el de la Casa Felipó de la capital (1948)– i mai no es va canviar la caixa.

Si tenim en compte que el Valira es va inaugurar el 24 de setembre de 1933, ens trobem davant una relíquia amb més de 80 anys d’història –fabricada, segons la placa encara visible a l’interior, per la casa Ersce, Ascensores y Aplicaciones Industriales SA, de Barcelona– i que ben segur que va tenir l’honor i el privilegi de servir alguns dels hostes il·lustres de l’establiment al llarg dels seus set decennis d’història, des de Pau Casals i el doctor Trueta fins al cantant Luis Mariano i el futbolista Ladislau Kubala, segons els comptes de Ludmilla Lacueva. La restauració, ho veuen a la fotografia d’aquí al costat, l’ha deixat com sortit de fàbrica: descartada la idea inicial de conservar-lo in situ –quedaria al mig de la sala d’exposicions del nou Thyssen–, l’altra possibilitat és buscar-li un raconet a la biblioteca comunal, als baixos del veí CAEE. No hi ha res decidit, diuen des de la propietat, però és una opció.

En canvi, la que ho té francament magre és la porta original de l’entrada principal, decorada amb motius orientalitzants: els últims anys en actiu del Valira es va traslladar a l’interior de l’hotel i es va conservar com un estricte element decoratiu. També es va restaurar amb la intenció de reubicar-la al seu emplaçament original. Però els canvis de cota del carrer, diuen des de Reig Patrimonia, haurien obligat a modificar-ne l’estructura, i es va decidir deixar-la intacta... però sense ús a la vista. Avui fa companyia a l’ascensor.

Hi havia altres elements del mobiliari interior del Valira amb un cert valor patrimonial que també es van salvar, primer de l’incendi i després del buidatge integral que s’ha practicat en la rehabilitació de l’edifici, i que només ha deixat dempeus les façanes originals: el mural de la cafeteria, pintat al fresc per un client als anys 50 –recorda de nou Lacueva–, que ara mateix s’està restaurant; una col·lecció de rajoles modernistes que s’havien de reinstal·lar als baixos de l’hotel, just on avui hi ha la sala d’exposicions, i que s’han dipositat al magatzem per si en el futur s’hi du a terme alguna nova reforma, i un dels dos vitralls supervivents de l’incendi, que la propietat té la intenció de restaurar també pròximament.